Incidente sulla provinciale per Comiso: ferita una bimba, grave il padre

Viaggiavano tutti a bordo di una Peugeot 4008. Intorno alle 2,55 di stanotte il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo fuoristrada mentre da Santa Croce Camerina stava andando verso Comiso lungo la strada provinciale 20. Sul posto personale del 118.

Il conducente del mezzo, di 42 anni di Modica è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Vittoria e la figlia di 9 anni è stata giudicata guaribile in 30 giorni ma è stata trasferita in mattinata all’ospedale Cannizzaro di Catania per ulteriori accertamenti.

La donna di 48 anni che viaggiava con loro ha una prognosi di 12 giorni. A intervenire sul posto le pattuglie della Polizia Stradale di Ragusa.

