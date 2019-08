Tragico incidente a Ragusa, muore una donna di 66 anni

Una donna di 66 anni di Ragusa è morta in un incidente stradale nel quale ci sono anche diversi feriti, ma non in modo grave. Il sinistro ha coinvolto quattro o cinque autovetture lungo la strada che da Ragusa conduce a Marina di Ragusa al chilometro 8,5 all’altezza di Villa Ottaviano. Ancora poco chiara la dinamica.

La donna è morta prima di salire a bordo dell’elisoccorso che era stato chiamato per le gravi condizioni in cui versava. Sul posto al momento la polizia provinciale, oltre ai soccorritori, che sta cercando di mettere in sicurezza la strada e i mezzi ed effettuare i rilievi del caso.

Tra le autovetture coinvolte anche una con impianto a gas che risulta essere ora una delle fonti di ulteriore preoccupazione. La strada è rimasta chiusa per alcune ore e poi è stata riaperta.

Ancora un incidente mortale in Sicilia. Ieri sera, intorno alle 20.30, un altro tragico scontro sulla strada statale 115, ingresso sud di Siracusa, in cui è morta una coppia di sessantenni, marito e moglie, che viaggiavano a bordo di uno scooter che si è schiantato con un'auto.

© Riproduzione riservata