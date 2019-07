Morte improvvisa a Marina di Ragusa. Un bagnante è morto questa mattina in spiaggia dopo essere stato colto da un malore.

L'uomo, un pensionato di 70 anni, si trovava sull’arenile e mentre si avviava a fare il bagno, prima di entrare in acqua, si è accasciato al suolo probabilmente colpito da un infarto. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale di un'ambulanza del 118 ma per il 70enne non c'è stato nulla da fare.

