Rissa finisce in rapina, arrestato un giovane a Ragusa

Continuano i controlli sul territorio da parte dei carabinieri di Ragusa. Nella notte di ieri i militari dell'Arma sono dovuti intervenire al "City", noto luogo di ritrovo dei giovani ragusani, per sedare una rissa.

Al loro arrivo i carabinieri hanno notato che uno dei ragazzi si era dato all'inseguimento di un giovane gambiano il quale, stando a quanto riferito, lo aveva minacciato con il collo di una bottiglia rotto sottraendogli il cellulare. Anche i militari quindi hanno inseguito il rapinatore e lo hanno bloccato subito dopo in via Palermo.

Il rapinatore 20enne è stato trovato in possesso della refurtiva ed il cellulare è stato restituito al legittimo proprietario. Il gambiano, con un precedente per furto, in Italia senza fissa dimora, è stato immediatamente arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Ragusa.

Questo è solo uno degli ultimi episodi di liti accadute in questi giorni, complici qualche bicchiere di troppo.

