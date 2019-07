Controlli a tappeto per guida in stato di ebbrezza: 13 denunce nel Ragusano

La Polizia stradale di Ragusa ha denunciato una 22enne per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti con l’aggravante della guida notturna. Dai controlli eseguiti a Pozzallo la giovane è risultata avere un tasso alcolico pari a 1.05 (superiore ala soglia limite di 0,80) e positiva all’uso di cannabis.

La patente è stata ritirata anche a una 34enne denunciata per guida in stato di ebbrezza. Sono alcuni degli esiti dei controlli della polizia stradale di Ragusa compiuti tra Modica, Vittoria e Marina di Ragusa.

Complessivamente altri sei guidatori sono stati trovati postivi all’alcoltest: tutti denunciati con ritiro di patente. Altri 5 sono stati denunciati dopo accertamenti avviati su incidenti stradali: due per essersi rifiutati di sottoporsi all’alcol test, due per uso di alcol e droga e uno solo di alcolici. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. (ANSA).

