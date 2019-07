Molotov contro un'agenzia funebre a Scicli, indagini

Fiamme stanotte in un’agenzia di pompe funebri a Scicli. Intorno alle 2.00, con una bottiglietta contenente liquido infiammabile, è stata incendiato il portone di un deposito di un'agenzia di pompe funebri adibita a show room e sita in via Saffi, a Scicli. Il materiale all'interno è rimasto annerito mentre il portone di ingresso è stato bruciato.

Non ci sono dubbi sulla matrice dolosa. Sul posto oltre al proprietario, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Tenenza di Scicli che stanno procedendo con le indagini. Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone ha manifestato "solidarietà all’azienda colpita", confermando "attenzione alta sui temi dell’ordine pubblico".

Giannone dichiara che "sulle possibili infiltrazioni delinquenziali in settori sensibili dell’economia, l’amministrazione comunale è stata sempre attenta. Per questo motivo, il continuo impegno sinergico con le forze dell’Ordine, e la stretta amministrativa su tutte le attività (onoranze funebri, ecologia, raccolta rifiuti) che possano essere oggetto di attenzioni malavitose, fanno sì che l’episodio non sia sottovalutato nella sua portata anche simbolica" e si augura che il colpevole venga presto individuato.

