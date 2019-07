Ex sede sequestrata alla mafia: nuovi locali per il commissariato di Vittoria

Il commissariato di Ps di Vittoria lascerà i locali di via Loi, di proprietà al 50% di Roberto Luca di Gela, figlio di Salvatore, finito in carcere assieme allo zio con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e si trasferirà nei locali dell’ex sede distaccata del Tribunale di Ragusa, in via Gaeta.

Dopo la notizia che l’edificio che ospita il commissariato di polizia di Vittoria è stato sequestrato dalla guardia di finanza nell’ambito del sequestro dei beni della famiglia Luca di Gela vi è stata un’accelerazione nelle procedure per il trasferimento del Commissariato di Polizia.

Il comune di Vittoria ha messo a disposizione i locali attualmente occupati dall’ufficio tecnico e dal Giudice di pace. Il commissario straordinario Filippo Dispenza conferma di aver predisposto gli atti amministrativi per favorire il trasferimento del commissariato nei nuovi locali.

© Riproduzione riservata