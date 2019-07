Cuginetti travolti e uccisi a Vittoria, Salvini: "Galera senza sconti"

«Galera, per anni e senza sconti, per chi ha ucciso questi due piccoli angeli. Speriamo...». Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il papà di Alessio D’Antonio, uno dei due cuginetti uccisi dal Suv a Vittoria, lancia un appello a Salvini e Di Maio: non voglio ritrovarmi che chi li ha uccisi se la cavi con due o tre anni di carcere. «Ci tengo a fare un appello a Salvini e Di Maio - dice il papà di Alessio all’Agi - affinchè venga fatta piena e vera giustizia. Spero di non ritrovarmi fra qualche tempo a vedere che chi ha ucciso mio figlio e mio nipote venga condannato a due o tre anni. Questo, nè io, nè mio fratello potremmo accettarlo. Per questo motivo - conclude il papà di Alessio - mi rivolgo a Salvini e Di Maio».

