Sbarco di migranti a Pozzallo, arrestati due scafisti

Sono stati arrestati dalla polizia di Stato due dei 47 migranti arrivati la notte scorsa a Pozzallo a bordo di un pattugliatore della Guardia di Finanza. Secondo quanto si è appreso sono tunisini che hanno fatto rientro in Italia dopo essere stati espulsi per reati connessi allo spaccio di droga.

La squadra mobile della Questura di Ragusa avrebbe anche fermato un altro tunisino, ma per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: è accusato di essere stato lo scafista dell’imbarcazione che era salpata dalla Tunisia. In tutto sono 22 i tunisini che arrivati a Pozzallo. Ad eccezione dei due arrestati e di quello fermato, gli altri 19 saranno riaccompagnati alla frontiera per essere rimpatriati.

