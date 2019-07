Migranti verso Pozzallo, in arrivo una motovedetta della Finanza con 46 persone a bordo

In arrivo a Pozzallo una motovedetta della Guardia di finanza con a bordo 46 migranti. L'approdo è previsto per l'uno di questa notte.

I migranti, in prevalenza di nazionalità tunisina e ivoriana stando alle prime informazioni, sono stati recuperati in mare a sud di Lampedusa in due eventi Sar diversi.

Non si esclude che la motovedetta faccia scalo a Lampedusa per lasciare i casi medici più urgenti, di cui però non si hanno ancora notizie certe.

Il Governo ha calcolato nei giorni scorsi che solo nell'ultimo mese sono stati 300 gli arrivi di migranti attraverso mini-sbarchi.

