Gatti avvelenati a Marina di Ragusa, è allarme

Diversi gatti uccisi a Marina di Ragusa. Si tratterebbe di un caso di avvelenamento. È questa la segnalazione che proviene da alcuni animalisti e viene rilanciata dalla consigliere comunale del Movimento 5 stelle Zaara Federico. Le carcasse degli animali sono state rinenute nella zona di piazza Gomez, ma anche in via del Mare e via Ravenna. Sarebbe stata presentata denuncia alla Polizia municipale, anche se sui numeri non vi è ancora certezza.

"Raccolgo e rilancio l’allarme che è stato messo in evidenza da alcuni residenti di Marina di Ragusa – spiega Federico - dove, nel giro di pochi giorni, si è registrato un nuovo caso di avvelenamento in danno ad animali domestici. Significa che ci sono persone che, noncuranti di tutto, collocano delle sostanze venefiche che potrebbero creare problemi molto seri, ad esempio, anche a bambini nel caso in cui le ingerissero".

L'articolo completo nell'edizione della Sicilia del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE