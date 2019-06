In piedi dopo 13 anni in carrozzina: la storia di Andrea, l'ennese salvato da un esoscheletro

Un esoscheletro gli permetterà, dopo 13 anni di sedia a rotelle, di rivedere il mondo da un'altezza che può definirsi"normale". Aveva solo 22 anni Andrea Tambè, ex paracadutista della Folgore di Barrafranca, quando a causa di un incidente fu costretto all'utilizzo della sedia a rotelle.

Adesso Andrea ha provato l’emozione di tornare alto un metro e ottanta, mettendosi in piedi grazie a "Free Walk", un esoscheletro di tecnologia giapponese, realizzato da Free Bionics, appena approdato in Europa. La presentazione dell'esoscheletro è avvenuta in esclusiva regionale.

