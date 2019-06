Stanati 37 evasori negli ultimi diciassette mesi, il bilancio della Gdf di Ragusa

La Guardia di finanza celebra l'anniversario della sua fondazione e traccia un bilancio delle attività svolte. Ieri una sobria cerimonia militare in piazza Libertà, dov'è la sede del comando provinciale, alla presenza delle autorità civili e militari della provincia, tra la gente a sottolineare la vocazione sociale del corpo.

Dopo la lettura del messaggio del Capo dello Stato e dell'Ordine del giorno speciale del comandante generale, il comandante provinciale, colonnello Giorgio Salerno, ha proceduto alla consegna di alcune ricompense di ordine morale attribuite ai finanzieri che si sono distinti in meritevoli attività di servizio.

In sintesi, un bilancio dei risultati conseguiti dalla Guardia di finanza iblea nel 2018 e nei primi 5 mesi del 2019. Per quanto riguarda la lotta all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali, nel periodo in esame sono stati scoperti 37 soggetti completamente sconosciuti al Fisco, che hanno evaso Iva per oltre 14,7 milioni di euro; denunciati 98 soggetti per reati fiscali; sequestrate disponibilità finanziarie e patrimoniali per oltre 4,3 milioni di euro. Nel contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e all'illegalità nella Pubblica amministrazione, sono stati individuati finanziamenti europei e nazionali indebitamente percepiti per un valore complessivo di oltre 2,8 milioni di euro, per i quali sono state effettuate proposte di sequestro «per equivalente» per circa 1,4 milioni di euro.

