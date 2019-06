Vittoria, arrestati 2 pusher e sequestrato un etto di hashish e marijuana

Sorpresi a spacciare droga a Vittoria. I carabinieri nelle ultime 24 ore hanno arrestato un 33enne e un 20enne. I militari hanno notato, in piazza Daniele Manin, un pusher tunisino che nascondeva nella sua abitazione alcune dosi di hashish.

Lo spacciatore è un trentatreenne che è stato visto mentre vendeva droga a giovani e che è stato quindi bloccato. Aveva appena venduto ad un minorenne 2 grammi di hashish. Gli acquirenti sono stati identificati e segnalati alla prefettura di Ragusa. Il 33enne intanto è agli arresti domiciliari.

I militari del nucleo operativo e radio mobile di Vittoria hanno anche sorpreso in casa un giovane vittoriese di 20 anni con oltre 100 grammi di marijuana. Nella camera da letto del giovane pusher sono stati trovati, all’interno di un contenitore metallico, 112 grammi di marijuana suddivisa in sette dosi. Nell'abitazione inoltre sono stati trovati e sequestrati un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento.

Il ventenne si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

