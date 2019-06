Modica, danneggia l'auto di una vigilessa: pensionato arrestato per stalking

Perseguita una vigilessa danneggiando ogni giorno la sua auto per un anno a Modica. Un pensionato G.I., di 65 anni, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di stalking.

Dalle indagini è emerso che l'uomo giornalmente nelle ore pomeridiane cercava l'auto della ausiliaria del traffico per poi rigarla sempre e comunque.

La vittima per i ripetuti danneggiamenti del Suv ha dovuto pagare migliaia di euro per ripararla. L’indagine è stata avviata circa quattro mesi fa.

La vittima dei danneggiamenti è stata costretta a modificare le proprie abitudini e a variare, soprattutto, il tragitto per recarsi al lavoro o per tornare a casa. La vigilessa era stata costretta pure a ricorrere alla malattia per l’ansia e lo stress accumulato. Sono stati raccolti elementi sufficienti, immagini e testimonianze anche da privati ed il fascicolo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica.

