Col motorino contro un furgone: catanese di 32 anni muore in un incidente a Ragusa

In uno scontro con un furgone nella zona industriale di Ragusa, un motociclista ha perso la vita. Si tratta di Carmelo Massimino, 32 anni, che era a bordo della sua moto quando per cause ancora da accertare è entrato in collisione con un furgone. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Il giovane motociclista ha perso la vita a causa delle ferite riportate. La vittima secondo quanto si apprende sarebbe originario di Catania ma da tempo lavorava alla Zappalà nella zona industriale della città iblea.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Ragusa per ricostruire la dinamica dell'incidente insieme alla polizia.

