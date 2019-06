Maltrattamenti in un asilo nido di Ragusa, arrestata una maestra

Maltrattamenti in un asilo nido di Ragusa. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti della donna per maltrattamenti di minori: a renderlo noto i carabinieri.

Alle 10.30 conferenza stampa presso il comando provinciale dell’Arma, alla presenza del sostituto procuratore Francesco Riccio.

Un altro caso di maltrattamenti nei confronti di piccoli alunni, quindi, dopo quello dei giorni scorsi scoperto a Termini Imerese, dove una maestra di 50 anni di una scuola primaria è stata sospesa dall’esercizio della professione per 9 mesi.

L’insegnante è accusata di maltrattamenti nei confronti di bambini di età compresa tra i 6 e 8 anni.

Il mese scorso un terzo caso era emerso a Nicosia, dove una maestra di 60 anni è stata sospesa dall'insegnamento per due mesi.

Le indagini dei carabinieri erano partite dalle denunce di alcuni genitori che hanno raccontato il disagio dei loro figli che si rifiutavano di andare a scuola nelle ore in cui c’era quella maestra. Alcune telecamere nascoste, installate appositamente dai carabinieri, hanno poi registrato le violenze.

In diverse occasioni la maestra avrebbe afferrato i bimbi con violenza per le braccia o per il capo per poi trascinarli di peso sulle sedie. In alcuni casi, li avrebbe persino scaraventati per terra o contro i banchi.

