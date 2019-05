Modica, 1.400 tonnellate di rifiuti speciali: sequestrata una discarica

È stata scoperta in un’area privata di oltre 20.000 metri quadri una discarica abusiva contenente oltre 1.400 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi in contrada Maganuco Fargione, a Modica. I finanzieri hanno sequestrato l'aerea con il supporto tecnico e la collaborazione di funzionari del settore ambiente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. La zona ha numerosi rifiuti abbandonati sul suolo non impermeabilizzato con conseguente rischio di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere.

In particolare, sul terreno, con destinazione d’uso seminativo arboreo e pascolo, sono stati rinvenuti ingenti cumuli di terre e rocce da scavo, rifiuti provenienti da demolizioni e costruzioni edilizie, amianto, scarti di vegetazione provenienti da colture in serre potenzialmente contaminati da prodotti fitosanitari pertanto altamente inquinanti e pericolosi.

I titolari dell'azienda operante nel campo edilizio sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ragusa per violazioni in materia ambientale. Ai due è stata intimata l’immediata bonifica dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, i responsabili sono stati segnalati al Comune di Modica, alla Regione Siciliana e all’Arpa Sicilia - Struttura Territoriale di Ragusa per i provvedimenti di rispettiva competenza.

L’operazione di servizio portata a termine dalle fiamme gialle iblee testimonia l’impegno profuso dal corpo per la tutela dell’ambiente, attuato con crescente efficacia anche grazie all’apporto dei mezzi della componente aeronavale, che opera in stretto coordinamento con i reparti sul territorio.

