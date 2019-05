Allevatore incornato da una mucca ad Ispica, è ricoverato in gravi condizioni

E’ ricoverato nella divisione di Rianimazione dell’Ospedale di Ragusa un allevatore di Ispica che è stato incornato da una mucca che aveva appena partorito. Le condizioni dell’uomo sono gravi perchè ha un grave trauma toracico e la frattura dell’omero.

L’allevatore è stato prima operato alla spalla e stabilizzato nell’ospedale di Modica, per poi essere trasferito a Ragusa in Rianimazione considerato il suo quadro clinico molto grave. E’ il secondo caso nel giro di 24 ore di un allevatore incornato da un animale. L’altro ieri era accaduto ad un allevatore di Modica; per lui dieci costole rotte.(ANSA).

