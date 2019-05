Pozzallo, riaperto al traffico il tratto finale di via Mazzini: era chiusa da anni

È stato riaperto al traffico il tratto finale di via Mazzini a Pozzallo, che costeggia lo Stabilimento Giuffrida. L'edificio è stato rimesso in sicurezza: da qualche anno la strada era chiusa al traffico poichè rappresentava un serio pericolo per i pedoni.

Dopo mesi e mesi di trattative, il Sindaco con una serie di ordinanze ha imposto i lavori di messa in sicurezza della struttura addebitandone successivamente le spese ai proprietari. Completati i lavori di potatura, la scerbatura, la sistemazione dei marciapiedi e il ripristino del manto stradale.

"Da oggi rinasce a nuova vita la zona di via Mazzini che speriamo nei prossimi anni possa diventare il nuovo polmone economico di Pozzallo", ha detto il sindaco Roberto Ammatuna. In futuro, si spera, sarà riaperta anche via Nettuno.

