Pozzallo, due diportisti si arenano davanti al porto: scatta verbale da 2000 euro

Una imbarcazione da diporto a vela di bandiera inglese si è arenata sui bassi fondali antistanti l’imboccatura del porto piccolo di Pozzallo nella notte del 24 aprile. I due velisti inglesi sono stati sanzionati con un verbale amministrativo di oltre 2.000 euro per non aver contattato via radio la sala operativa della capitaneria prima dell’ingresso in porto e per non aver rispettato sia il divieto di ingresso nello specchio di mare aperto destinato all'ancoraggi in orari notturni sia i limiti massimi di pescaggio consentiti per il transito di unità navali, attualmente fissati ad un massimo di 30 centimetri, proprio a causa dell’insabbiamento presente all’imboccatura dello scalo turistico e peschereccio di Pozzallo.

La sala operativa della capitaneria di porto di Pozzallo ha ricevuto una segnalazione riguardante un’imbarcazione da diporto a vela arenata nei pressi del porto. I militari della Guardia Costiera, subito intervenuti e hanno constatato la presenza sulla spiaggia di due velisti, che avevano già raggiunto autonomamente la costa, lasciando la loro imbarcazione arenata sui bassi fondali davanti la località di Raganzino.

I militari hanno effettuato accertamenti e hanno riscontrato che i due diportisti inglesi erano partiti da Malta ed a causa delle avverse condizioni meteo marine incontrate durante la navigazione, decidevano di avvicinarsi al porto di Pozzallo, trovandosi, all’improvviso, arenati sui bassi fondali. Inoltre, sono stati immediatamente diffidati a rimuovere l’unità rimasta arenata a pochi metri dalla spiaggia di Raganzino, vicino al molo di sottoflutto del porto piccolo di Pozzallo e, nel frattempo, obbligati ad un continuo e costante controllo dell’imbarcazione, per scongiurare ed evitare qualsivoglia tipo di inquinamento dello specchio acqueo circostante, eventualmente causato dallo sversamento di idrocarburi o di olio motore ancora presenti all’interno dell’imbarcazione.

La capitaneria di porto di Pozzallo ha quindi intimato ai due diportisti inglesi il ripristino immediato delle condizioni di sicurezza del litorale e dello specchio acqueo attualmente occupato e, qualora tali attività, attualmente impedite dalle avverse condizioni meteo marine imperversanti su tutta la costa iblea, non dovessero essere concluse entro questo fine settimana, verranno avviate d’ufficio dall’autorità marittima con l’ausilio dei servizi tecnico-nautici e di tutti gli operatori portuali, per scongiurare pericoli per la sicurezza della navigazione, per l’inquinamento dell’ambiente marino e per la tutela della pubblica e privata incolumità di tutti gli utenti del mare e della spiaggia.

© Riproduzione riservata