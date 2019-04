Scicli, tunisino sorpreso a spacciare dopo un anno: arrestato

Un cittadino tunisino di 30 anni, senza fissa dimora, Ben Omer Radwan, è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Scicli per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno notato un uomo arrestato lo scorso aprile per droga. È stato subito perquisito ed è stato trovato addosso hashish per un peso di 11 grammi.

La droga è stata sequestrata e sarà inviata ai competenti laboratori analisi per gli accertamenti qualitativi del caso. Ben Omer Radwan è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea, in attesa di giudizio.

