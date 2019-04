Sicurezza stradale, a Ragusa controlli a tappeto con il telelaser: ecco dove

Il comando della polizia locale ha reso noto il calendario delle strade in cui potranno essere effettuati fino al 30 aprile prossimi i controlli della velocità con apparecchiatura “Telelaser”, al fine di tutelare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti.

Venerdì 12 aprile 2019

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) - antimeridiano;

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) - pomeridiano;

Sabato 13 aprile 2019

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) - antimeridiano;

S.P. 25 - c.da Camemi (centro abitato) - pomeridiano;

Lunedì 15 aprile 2019

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) - antimeridiano;

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) - pomeridiano;

Martedì 16 aprile 2019

S.P. 25 - c.da Camemi (centro abitato) - antimeridiano;

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) - pomeridiano;

L’articolo nell’edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE