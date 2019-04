Sanità, la nuova Tac dell'ospedale di Ragusa intitolata al radiologo Capobianco

Sarà intitolata a Carmelo Capobianco, radiologo dell'Asp scomparso prematuramente, la nuova Tac dell'ospedale «Giovanni Paolo II» di Ragusa.

La cerimonia si è svolta oggi alle 12. L'iniziativa è nata da una proposta del Collegio del «Tsrm», presieduto dal Roberto Caruso Olivo e da Duilio Assennato, condivisa e autorizzata dalla Direzione aziendale.

Alla cerimonia hanno preso parte: la moglie e i figli, il commissario straordinario,Angelo Aliquò, il direttore sanitario aziendale, Emanuele Cassarà, il direttore sanitario del presidio ospedaliero «Giovanni Paolo Il», Pasquale Granata, il direttore dell'Unità operativa complessa di Radiologia, Francesco Floridia, i colleghi e i tecnici di radiologia medica del Servizio di Radiologia, medici e personale.

Carmelo Capobianco era laureato in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, poi avevo conseguito le specializzazioni in anestesia e rianimazione e in radiologia e radiodiagnostica.

