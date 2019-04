Rifiuti a Modica, la discarica resta aperta: evitata un'altra emergenza

Ieri mattina la comunicazione da parte del Comune di Modica: raccolta rifiuti temporaneamente sospesa per la chiusura di Cava dei Modicani. Un paio ore dopo, però, la situazione si è sbloccata. Mancavano dei passaggi burocratici che hanno tenuto chiusi i cancelli dell'impianto per alcune ore.

E così i comuni hanno dovuto rallentare, e in alcuni casi sospendere, la raccolta dei rifiuti fino a quando non è arrivato il via libera per l'utilizzo del sito di Cava dei Modicani. Ovviamente la riapertura della discarica non ha risolto il problema in modo immediato, per l'accumularsi dei rifiuti.

Anche il Comune di Vittoria ha informato i cittadini che «a causa di un rallentamento nella ricezione dei rifiuti da parte dall'impianto di Cava dei Modicani, che serve i comuni della provincia di Ragusa» si sarebbero potuti verificare ritardi nella raccolta del secco non riciclabile. Situazione che, però, nelle prossime ore tornerà alla normalità.

L’articolo nell’edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE