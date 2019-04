Nascondeva hashish all'interno delle aiuole, arrestato pusher algerino a Vittoria

Nascondeva all'interno delle aiuole la droga per poi spacciarla a giovani acquirenti. Con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato, ieri mattina, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria, Hamied Abdelhamid, 60enne algerino, già noto alle forze dell'ordine.

I militari, impegnati in un servizio antidroga nei pressi di Piazza Daniele Manin, a Vittoria, hanno notato i movimenti sospetti dello spacciatore che, dopo aver avvicinato alcuni clienti, si allontanava per raccogliere, in un’aiuola limitrofa, diversi involucri che scambiava con denaro contante.

I carabinieri sono intervenuti bloccando il pusher e recuperando dieci dosi di hashish dal suo nascondiglio. A seguito della successiva perquisizione personale sono stati trovati 35 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Inoltre, i militari hanno identificato segnalato alla Prefettura di Ragusa, quale assuntore, un acquirente 31enne di origini tunisine.

© Riproduzione riservata