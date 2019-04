Diretto a Malta, fermato con 10 kg di marijuana nel bagaglio a Pozzallo

Un cittadino serbo di 45 anni è stato fermato con oltre 10 kg di marijuana nascosti nel bagaglio. Era in partenza per Malta. L’operazione è stata messa a segno nell’ambito del dispositivo di controllo sui traffici illeciti messo in atto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, di recente intensificato in ingresso e in uscita dal porto di Pozzallo.

Le attività dei militari della Tenenza di Pozzallo congiuntamente ai Funzionari dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane hanno portato all’arresto in flagranza di reato del cittadino serbo. La droga era nascosta nel bagaglio.

L’uomo, incensurato, è stato associato su disposizione dell’Autorità giudiziaria presso la casa circondariale di Ragusa, dove dovrà rispondere di detenzione di sostanze psicotrope ai fini di spaccio. Da una valutazione approssimativa avrebbe potuto ricavare dalla vendita non meno di 90.000 euro.

Nei giorni precedenti era stato individuato invece un ragazzo inglese che stava tentando di trasportare verso Malta delle dosi di cocaina e hashish, nascoste all’interno dei bocchettoni di aria condizionata della propria autovettura.

In questa occasione è stata fondamentale la segnalazione dell’unità cinofila «Aquy» che ha consentito di sequestrare lo stupefacente e deferire il giovane all’autorità competente.

© Riproduzione riservata