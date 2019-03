Chiaramonte Gulfi, maltratta la convivente per anni: arrestato 57enne

Venti anni di maltrattamenti da parte del convivente, un 57enne S.D., bracciante agricolo di Chiaramonte Gulfi. Ieri la fine dell'incubo: i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza.

Dopo anni di angherie subite, lo scorso sabato, l'episodio culminante. I militari sono intervenuti presso l’abitazione dove la donna lavorava come badante poiché allertati, tramite chiamata al 112, da una vicina di casa che stava assistendo alla furia violenta dell’uomo.

Quest’ultimo, sotto effetto di sostanze alcoliche, si era recato con la propria autovettura presso l’abitazione della vittima e l’aveva brutalmente picchiata al culmine di una lite nata per motivi di gelosia, in quanto non aveva acconsentito agli orari lavorativi notturni legati al suo nuovo impiego di badante.

Appena giunti, i militari hanno bloccato l'uomo e sequestrato l'autovettura utilizzata per raggiungere il luogo dell’aggressione. La donna è stata successivamente medicata presso una locale struttura sanitaria a causa delle lievi ferite riportate.

L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.

