Droga, cocaina per 90 mila euro in auto: arrestati due corrieri a Ragusa

Due corrieri di droga albanesi sono stati arrestati dalla polizia di Ragusa. Gli uomini della squadra mobile di Ragusa hanno arrestato H.E. di anni 28 e A.J. di 20 anni, entrambi domiciliati a Ragusa. I due sono stati sorpresi a bordo di un'auto con 1,1 chilogrammi di cocaina purissima nascosti nel vano motore e scoperti da agenti della squadra mobile della questura.

In particolare i due fermati dagli agenti hanno detto di essere in viaggio per Ragusa, ma di non avere permesso di soggiorno perché turisti. Gli agenti hanno così accompagnato gli albanesi presso gli uffici della squadra mobile di Ragusa per un dovuto controllo presso l’ufficio immigrazione.

La macchina non è risultata rubata e i documenti albanesi erano regolari ma alcune parti del motore sembravano da poco smontate. Questo elemento ha fatto incuriosire gli agenti che hanno smontato qualche pezzo. Così, da un approfondito controllo, è stato tirato fuori da un vano appositamente ricavato nel filtro dell’aria, un involucro contenente due pezzi di sostanza stupefacente del peso complessivo di oltre 1.1 chili. Il valore stimato della sostanza stupefacente è di oltre 90mila euro.

Qualche giorno fa al terminal dei bus è stata arrestata una donna corriere al suo arrivo a Ragusa dalla polizia. I due sono stati portati nel carcere di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica.

