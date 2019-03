Bimbo di un anno e 10 mesi in Rianimazione a Modica, è caduto in una vasca per pesci

Grave incidente domestico a Modica. Un bimbo di un anno e dieci mesi è scivolato dentro una vasca in cemento ornamentale per pesci ed è finito in acqua. Il piccolo ha bevuto e ha smesso di respirare. Il bambino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Modica ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

È accaduto tutto intorno alle 12 in una villa a Modica di proprietà di un assistente sociale, che ha dato in comodato d'uso gratuito l'abitazione alla madre del bimbo una ghanese che lavora da anni regolarmente in Italia e lavora in una casa di riposo della cittadina.

Il piccolo ha riportato un trauma toracico, respira con l'ausilio delle macchine ma risponde agli stimoli. I medici sono comunque speranzosi che il piccolo possa riprendersi. Le indagini sono state avviate dai carabinieri di Modica. Sono state sentite diverse persone informate dei fatti. È stato informato il pm di Ragusa dell'incidente.

