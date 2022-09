Colpo di mercato del Vittoria: arriva l’attaccante croato Olujic

Il Vittoria del presidente Toti Miccoli (campionato di Promozione) comunica di avere ingaggiato l’attaccante croato, Stjepan Olujic, classe 2001.

Il giovane centravanti, 187 cm di statura, ha iniziato a muovere i primi passi da calciatore nell'Nk Omis. All'età di 14 anni è entrato a far parte del Nk Adriatic Split, dove ha disputato il campionato nazionale croato per pionieri. Successivamente si è trasferito al Rnk Split dove ha anche giocato nella 1a lega cadetti e un anno dopo è ritornato al NK Adriatic, dov’è rimasto fino all'età di 18 anni. Nel 2019 il suo primo campionato da senior lo ha disputato nell’NK Urania, terza serie croata, dove è rimasto per un anno e mezzo e dove ha segnato i suoi primi gol da senior. Dopo la buona stagione con l'Urania, nel settembre del 2021 è passato al Nk Kamen, sempre in terza divisione e da gennaio scorso è iniziata la sua prima esperienza in Italia con la maglia del Santa Croce per poi iniziare la preparazione con il Gela.

Per il dg biancorosso Simone Bellino è stato fondamentale il progetto societario sottoposto all’attaccante croato.

«Siamo orgogliosi – commenta Bellino - di avere trovato un accordo con questo giovane e promettente attaccante che, sono certo, darà un valore aggiunto ad una rosa già competitiva. L’arrivo di Stjepan Olujic completa un reparto importante per una categoria dolto competitiva quale la Promozione. A poche ore dall’inizio del campionato, vogliamo farci trovare pronti sin da subito. Il ragazzo è arrivato ieri a Vittoria ed è già a disposizione del tecnico Alessio Catania».

