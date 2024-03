Joe Barone, lacrime e commozione a Pozzallo: l'ultimo saluto della sua città

Pozzallo saluta per l'ultima volta Joe Barone, direttore generale della Fiorentina morto per un malore, originario della cittadina in provincia di Ragusa. La salma è arrivata in Sicilia ieri sera e questa mattina è stata allestita e aperta la camera ardente nel paese in cui è nato. Il Comune ha allestito l’esposizione del feretro nella sala consiliare. Sulla facciata del palazzo c'è un grande striscione viola della Fiorentina in onore di Joe Barone, le bandiere sono a mezz'asta, in segno di lutto.

Presente al completo la famiglia di Joe Barone a Pozzallo, con la moglie e i figli. Sono stati loro ad aprire il breve corteo funebre che ha accompagnato il feretro verso la sala del Comune. Molti i pozzallesi che hanno voluto omaggiare Barone e in tanti hanno chiesto all'amministrazione comunale di intitolare lo stadio comunale di Pozzallo a Joe Barone.

Pozzallo e l’Italia piange un uomo di grande rilevanza calcistica – ha dichiarato il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – Cittadino del mondo, figlio nativo di Pozzallo, che con essa ha sempre mantenuto un rapporto privilegiato. A nome mio e di tutta la comunità pozzallese ci uniamo al dolore della sua amata famiglia che raccoglie oggi il testimone di Joe ricco di valori umani, morali e cristiani, per continuarne la sua opera”.