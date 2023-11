Paura sul pullman del Modica Calcio: spaccati due vetri durante il viaggio verso lo stadio di Paternò

Momenti di paura a bordo del pullman del Modica Calcio, prima della partita contro il Paternò. L'autobus stava accompagnando nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 novembre, la squadra allo stadio Falcone-Borsellino per il match dell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, ma è stato colpito con un grosso oggetto.

Lungo il tragitto, il mezzo utilizzato dai calciatori per raggiungere l'impanto sportivo è finito nel mirino di un gruppo di giovani che ha lanciato contro i finestrini forse delle pietre. Uno dei grandi vetri laterali è andato in frantumi, un altro è stato danneggiato e soltanto per puro caso non ha colpito uno dei componenti della squadra a bordo del bus.

Il conducente del mezzo ha immediatamente arrestato la corsa e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri che dopo avere accertato l'accaduto hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'episodio che ha messo a repentaglio la sicurezza dei calciatori che stavano viaggiando sul pullman. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti elementi per rintracciare chi è entrato in azione.

Tensioni anche allo stadio: in campo è infatti stato lanciato un petardo vicino al portiere del Paternò, che stordito dall'esplosione è rimasto a terra per quindici minuti. È stato necessario sospendere temporaneamente la partita, poi terminata 3 a 0 per il Paternò.

(Foto Etnanews24)