Eccellenza, nuova avventura in panchina per Peppe Mascara: allenerà il Comiso

L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina. Peppe Mascara è il nuovo allenatore del Comiso in Eccellenza. Sarà lui, dunque, a raccogliere l'eredità di Francesco Tudisco, ingaggiato a novembre dello scorso anno. Ed è un vero e proprio ritorno a casa per l'ex attaccante di Palermo e Catania, nato a Caltagirone ma che proprio a Comiso iniziò a calcare i primi campi di calcio prima di esordire tra i dilettanti con il Ragusa.

A quasi 44 anni sta tentando la carriera da allenatore, iniziata nel 2016 guidando la squadra dei giovanissimi under 15 del Catania. Le successive esperienze lo hanno visto in panchina a Giarre, in Eccellenza (settimo posto); alla Sancataldese in Serie D, dove però rassegnò le dimissioni; al Biancavilla e poi al Troina, in Serie D, centrando in entrambi i casi la salvezza. La sua ultima esperienza iniziò il 20 settembre 2021 come allenatore del Siracusa, in Eccellenza, al posto del dimissionario Roberto Regina. Riconfermato dopo aver chiuso la stagione al quinto posto in classifica, è stato però sollevato dall'incarico il 24 ottobre 2022 in seguito alla sconfitta per 2-0 contro lo Jonica, con la squadra sesta in classifica e 12 punti dopo 7 giornate.

Adesso la nuova avventura al Comiso, che lo scorso anno, dopo un inizio difficile ha chiuso il campionato di Eccellenza al settimo posto.