Morto l'ex allenatore dello Scicli Antonio Marletta: il cordoglio sui social

Se ne va un signore del calcio, uno che aveva contribuito a rendere grande il calcio ragusano degli anni Novanta. È morto ieri Antonio Marletta, ex difensore dello Scicli e allenatore della squadra cremisi. A comunicarlo con un post su Facebook l'Asd Scicli Calcio. Marletta era ricordato anche per essere stato una colonna di una formazione fortissima e storica dello Scicli degli anni 70 in serie D, e dopo aver allenato la squadra è stato anche direttore sportivo del Ragusa nella stagione 2000/2001.

Ricordato da tutti per la sua eleganza e per il suo stile, oltre che per la sua competenza, da ieri sera moltissimi messaggi di cordoglio sono arrivati da tutto il mondo sportivo ragusano. «Un galantuomo, un vero amico, profondo conoscitore dell'ambiente, amante del calcio e della sua terra», si legge in un commento. Di recente erano scomparsi altri ex rappresentanti storici dello Scicli Calcio, come Pasquale Cuzzilla e Pippo Macrì.

