La favola del Ragusa Calcio promosso in Serie D: unici imbattuti in tutti i campionati d'Italia

La favola del Ragusa Calcio. Unici imbattuti in tutti i campionati di calcio d'Italia. Dalla Serie A all'Eccellenza la squadra del tecnico Filippo Raciti promossa in Serie D senza essere mai stata sconfitta nel corso dell'intera stagione.

La promozione è arrivata dopo i 25 risultati utili consecutivi (20 vittorie e 5 partite finite in parità), fino al successo di domenica 10 aprile con il Viagrande, battuto in casa 4-1, che ha permesso alla squadra Iblea di festeggiare il passaggio in Serie D dopo 9 anni e dopo avere agguantato, lo scorso febbraio, la vittoria della Coppa Italia d’Eccellenza regionale nella finale contro il Mazara.

“Abbiamo scommesso su questo progetto – dice il presidente, Giacomo Puma – e in due anni siamo qui a festeggiare il raggiungimento di un traguardo importante. Devo dire che sono stati tutti all’altezza della situazione e ora cercheremo di guardare avanti. In Serie D? Non vogliamo di certo recitare un ruolo da comparsa. Ma, per ora, è presto per parlarne. Intanto, godiamoci questi straordinari momenti di gioia. Per il Ragusa, anche calcisticamente parlando, sarà una Pasqua di resurrezione”.

Un record quello dei ragusani, basta guardare ai numeri che parlano delle 824 squadre in campo durante la stagione 2021-2022: 20 in Serie A, 20 in B, 60 in C, 171 in D e 553 in Eccellenza. Anche se c'è tanta strada da fare per raggiungere il primato della maggior striscia di imbattibilità di sempre quella del Milan degli Invincibili di Fabio Capello: 58 partite senza mai perdere.

