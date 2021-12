Il Ragusa si aggiudica il derby-bis, Santa Croce battuto 1-0

La seconda puntata del derby di Eccellenza, ripreso al 26’ del primo tempo al momento della sospensione lo scorso 28 novembre per impraticabilità del campo, è stata condizionata dal risultato acquisito nel primo spezzone di gara.

Il Ragusa ha goduto della superiorità numerica per l’espulsione di Guerra e di Zanon ed il Santa Croce ha potuto fare ben poco. Gli ospiti hanno così gestito l’incontro con la calma dei più forti ed hanno anche goduto anche di una valutazione benevola della direttrice di gara che ha solo ammonito il capitano Floro al 7’ del secondo tempo invece di espellerlo innescando le proteste del Santa Croce. I locali hanno avuto una occasione con Garcia ma Di Martino respinge in angolo. La ripresa vede un monologo del Ragusa. Al 10’ da punizione De Rios non riesce ad impattare di testa solo davanti alla porta. Al 23’ De Rios ruba palla, si incunea verso la porta ma il suo tiro è a lato. Al 41’ tiro di punizione di D’Agosta ma Di Martino para.

