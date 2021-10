Il Ragusa calcio ingaggia la giovane mezzala Tiralongo

Morris Tiralongo, giovane mezzala di qualità e di quantità, è un nuovo giocatore dell’Asd Ragusa calcio 1949, società che disputa il campionato di Eccellenza. Proveniente dall’Enna, dove ha iniziato la stagione, Tiralongo, in passato, ha giocato con le maglie della Virtus Ispica, mettendo a segno due reti, e del Città di Rosolini, realizzando una marcatura.

Classe 2002, è un elemento molto interessante che va ad arricchire la batteria di giocatori giovani su cui la società azzurra sta puntando. Il nostro parco giovani – sottolinea il responsabile dell’area tecnica, Graziano Strano – è di assoluto valore e Morris si inserisce in questo contesto, assolutamente stimolato proprio per tale motivo a fare sempre meglio e a dare il massimo. Siamo contenti di averlo portato in azzurro e riteniamo che possa darci una mano».

E Tiralongo aggiunge: «Sono contento di essere qui dove si sta lavorando per creare un grande progetto. Mi sono subito messo a disposizione del mister e cercherò, nel mio piccolo, di dare il massimo per aiutare questo gruppo a diventare sempre più importante». Tiralongo si è già allenato con il resto della squadra ed è a disposizione dello staff tecnico.

