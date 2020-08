Un positivo al Marina di Ragusa, sospeso il ritiro della squadra

Un caso di positività al COVID-19 tra i calciatori del Marina di Ragusa, di conseguenza stop al ritiro iniziato lunedì scorso. Lo ha reso noto la stessa società siciliana che milita nel campionato di serie D Girone I.

"Il ragazzo ha preso parte alla preparazione atletica lunedì scorso e qualche ora dopo ha avuto l’esito del tampone fatto in mattinata - prosegue la nota -. I vertici dirigenziali del Marina di Ragusa, dopo un consulto medico con i vertici dell’ASP 7 locale, hanno deciso di sospendere ogni attività sportiva per tutti i tesserati che sono stati a contatto con il giocatore. Il ragazzo non è tra i giovani rientrati da Malta la scorsa settimana. Smentiamo la notizia apparsa in qualche organo di stampa online" la precisazione della società ragusana.

Adesso, l’intera rosa convocata per l’inizio della preparazione atletica, compreso l'intero staff tecnico, rimarranno in isolamento, compresi i calciatori che provengono da altre città che nei giorni scorsi sono arrivati nel capoluogo ibleo per l’inizio della stagione agonistica. Tutti rimarranno a Ragusa così come consigliato dall’Asp 7.

