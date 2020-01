Stavolta è un vero esodo per tifosi del Palermo, in mille pronti ad invadere Ragusa

L'esodo si avvicina. I biglietti per Marina di Ragusa-Palermo sono ancora in vendita, ma è già stata superata quota 700 tagliandi emessi per il settore ospiti. Non solo quelli, però, perché è pressoché certa la presenza di palermitani anche in altri settori dello stadio «Aldo Campo» di Ragusa, che ospiterà la prima trasferta siciliana del 2020 per gli uomini di Pergolizzi.

La squadra partirà oggi pomeriggio, dopo una sgambatura mattutina al «Barbera», mentre i tifosi hanno già organizzato i pullman e le auto per la mattinata di domani. Ben più di una gita fuori porta, attesa a Ragusa e a Marina di Ragusa come un evento storico. Mai il Palermo ha affrontato i rossoblù nella loro casa e mai si è creata la necessità di allargare il settore ospiti, dato che l'afflusso di palermitani potrebbe superare la soglia dei mille presenti.

