Ragusa calcio, firma il centrocampista argentino Piyuka

Il centrocampista argentino Pablo Piyuka giocherà con la maglia azzurra dell’Asd Ragusa Calcio 1949. La firma all’accordo è stata apposta in queste ore dopo che già il giocatore dai piedi buoni, grande manovratore nel settore di campo in cui opera, ha svolto buona parte della preparazione atletica con la squadra allenata da mister Alessandro Settineri.

Soddisfatto il ds Emanuele Merola per l’ennesima operazione portata in porto «che ci consente - afferma - di garantire una ulteriore quadratura alla squadra, anche in vista dell’avvio ufficiale della stagione, alla luce della prima partita in Coppa, domenica al Kennedy di Santa Croce Camerina».

Classe '88, alto 180 centimetri per un peso di 72 chilogrammi, Piyuka ha militato nelle ultime due stagioni in Serie D con il Troina mentre prima ha giocato in Eccellenza con l’Acireale e ancora con il Troina. «E' un grande specialista di questa categoria - sottolinea il diesse Merola - che potrà fornire un supporto riteniamo di un certo spessore all’intero gruppo».

E il nuovo arrivato dimostra di avere subito le idee chiare. «Stiamo lavorando - afferma Piyuka - per raggiungere obiettivi importanti e chiedo ai tifosi di starci vicini e di farci sentire il loro affetto. Noi vogliamo fare bene per portare molte soddisfazioni alla città. Il gruppo mi ha accolto bene, ci sono veri e propri professionisti in questa squadra che ci faranno arrivare a tagliare traguardi di un certo tipo, almeno speriamo sia così. Siamo convinti che si possa arrivare lontano se tutte le componenti di questa realtà risponderanno alle sollecitazioni».

Intanto l’Asd Ragusa Calcio 1949 sta gestendo la settimana degli allenamenti con una fase di scarico dopo l’intenso lavoro dei giorni scorsi. E domenica al Kennedy, ore 16, ci sarà la sfida tra la squadra di casa, il Santa Croce Camerina, e gli azzurri, come match di andata del primo turno di Coppa.

