Ragusa Calcio molto attivo, ufficializzato l'accordo con Rizza e Prisco

Due acquisti, cinque conferme e tante trattative. Il Ragusa si muove e non perde tempo per definire la squadra che affronterà il campionato di Eccellenza con l'obiettivo di primeggiare. Il direttore sportivo Emanuele Merola e il direttore generale Antonino Monterosso hanno ormai definito la rosa anche se attendono ancora delle conferme per ufficializzare i nomi. E' ufficiale l'accordo con Peppe Rizza, 24 anni, esterno offensivo, già al Rosolini, anche il portiere Prisco, classe '90, lo scorso anno alll'Acr Messina, è azzurro.

Prisco affiancherà il riconfermato Aglianò. In via di perfezionamento l'attaccante argentino Gonzales, lo scorso anno al Rotonda in serie D, di cui si attende solo l''arrivo in Italia per siglare il contratto. Tra i riconfermati c'è Butera e gli under anche se la società è in trattativa con Leonzio e Catania per fare arrivare in azzurro almeno quattro giovanissimi che in Eccellenza possono fare la differenza.

Per il centrocampo il Ragusa pensa a Di Peri, ex Biancavilla, e a Ruiz, lo scorso anno al Real Siracusa.

