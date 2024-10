Tampona un'auto e picchia il guidatore, denunciato un uomo a Ragusa

Un uomo di 68 anni è stato denunciato dai carabinieri a Ragusa per l’aggressione a un automobilista che aveva appena tamponato. L’uomo, alla guida di un’auto 4 x 4 di proprietà della moglie, aveva urtato la parte posteriore della vettura che lo precedeva e ha picchiato l’uomo che trovava alla guida dell’auto investita, un ristoratore di 52 anni, anch’egli ragusano.

La vittima è riuscita a scattare con il telefonino una foto dell’aggressore e ha raggiunto da solo l’ospedale Giovanni Paolo II, da dove è stato poi trasferito al Cannizzaro di Catania per sospetti danni alle vertebre. I carabinieri hanno identificato l’aggressore che è stato denunciato per lesioni personali aggravate. I militari del’Arma gli hanno anche sequestrato le armi da caccia che deteneva legalmente in casa.