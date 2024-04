Ispica, minacciano i titolari di una tabaccheria con il taser: rapinatori in fuga col bottino

Rapinatori in azione a Ispica in pieno giorno: armati di un taser hanno minacciato i titolari della tabaccheria Giunta e li hanno costretti a consegnare i soldi dell'incasso. L'attività commerciale presa di mira si trova in via Statale, una strada quotidianamente frequentatissima, dove due uomini con il volto coperto sarebbero arrivati a bordo di un'auto. Hanno azionato il taser in aria, poi hanno intimato alle vittime di consegnare il denaro e una volta in possesso del bottino, si sono dati alla fuga.

I malviventi hanno portato via poco più di mille euro e tabacchi. Dal negozio è stato immediatamente lanciato l'allarme: le vittime, sotto choc, hanno racocntato ai carabinieri l'accaduto e fornito una descrizione dei rapinatori, ora ricercati. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere da cui potrebbero emergere importanti dettagli sul mezzo utilizzato dagli autori dell'assalto.

Un episodio che ha colpito la comunità e fortemente condannato dal sindaco, Innocenzo Leontini, che ha manifestato la propria vicinanza e quella dell'intera cittadinanza ai titolari della rivendita recandosi direttamente sul posto. «Siamo certi che le forze dell'ordine, in tempi celeri, individueranno i responsabili e che gli autori di tale ignobile gesto siano consegnati alla giustizia - dice il primo cittadino -. L'amministrazione dal canto suo, continuerà ad impegnarsi a fare quanto nelle sue competenze per assicurare sempre la legalità ad Ispica e la serenità degli ispicesi. A Pietro Giunta e ai suoi familiari pervenga il più affettuoso e caloroso abbraccio di tutta la città», conclude il sindaco.