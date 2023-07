Scoglitti, giovane turista salva due anziani che stavano annegando

Stavano per annegare, ma un 16enne ha evitato la tragedia. Il giovane di Reggio Calabria era in vacanza con la sua famiglia a Scoglitti, nel Ragusano, quando ha notato una coppia di anziani in difficoltà in acqua. La moglie non riusciva più a riemergere, l'uomo cercava di raggiungerla, ma invano.

A quel punto il ragazzo si è tuffato e ha raggiunto prima la donna, permettendole di riprendere fiato e pian piano ha aiutato anche il marito a raggiungere la riva. I due stanno bene e hanno ringraziato, tra gli applausi degli altri bagnanti, il giovane turista che senza pensarci un attimo li ha raggiunti a nuoto per metterli in salvo.