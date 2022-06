Diocesi di Noto, il vescovo Staglianò nomina cinque parroci

Nuovo giro di nomine parrocchiali a Noto. Il vescovo, monsignor Antonio Staglianò, attese le necessità di alcune realtà ecclesiali della Diocesi ha chiesto ad alcuni sacerdoti di rendersi disponibili nell’accettare nuove destinazioni pastorali per il servizio alla Chiesa locale.

Le nuove nomine pastorali sono: don Mario Gugliotta, parroco della parrocchia Madonna della Catena in Modica e vicario parrocchiale della parrocchia S. Maria di Betlem in Modica. Don Roberto Avola, parroco della parrocchia S. Giovanni Evangelista e della parrocchia S. Teodoro in Modica. Don Rocco Zuppardo, vicario parrocchiale della comunità di parrocchie S. Giovanni Evangelista, S. Teodoro, S. Teresa e S. Giorgio in Modica. Il sacerdote Fulvio Moltisanti, amministratore parrocchiale della parrocchia SS. Redentore contrada Quartarella in Modica don Giovanni Mallia, sarà a disposizione per la cappellania del Monastero delle Benedettine in Modica.