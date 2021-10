Vittoria, sedicenne litiga col padre e lo colpisce con una spranga

Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dalla polizia di Stato a Vittoria come indiziato di tentativo di omicidio dopo che durante una lite per futili motivi ha aggredito il padre colpendolo alla testa con una spranga di metallo ed era poi fuggito. E’ accaduto ieri ma è stato reso noto solamente oggi. L’uomo è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. eri mattina gli agenti sono intervenuti dopo che l’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La dinamica dell’accaduto è stata ricostruita dagli investigatori della Squadra Mobile e del commissariato, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni Il ragazzo è stato condotto nel Centro di Prima Accoglienza per Minorenni di Catania a disposizione dell’autorità giudiziaria.

