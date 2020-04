Ragusa, spaccia nei pressi di Villa Margherita: arrestato un 28enne del Bangladesh

Un 28enne del Bangladesh, incensurato, è stato arrestato mercoledì scorso dai carabinieri di Ragusa per spaccio di droga. I militari della Sezione Operativa del NOR, durante un controllo hanno notato vicino Villa Margherita, parco chiuso in ottemperanza ai DPCM in vigore, un uomo intento a spacciare. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 7 grami di marijuana e 140 euro in banconote di piccolo taglio, sicuro provento dell’attività di spaccio, è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari. È scattata anche la sanzione amministrativa di 400 euro per essersi allontanato dalla propria abitazione fuori dai casi consentiti dai DPCM.

A Giarratana invece, ieri pomeriggio, un 52enne giarratanese sottoposto alla misura della detenzione domiciliare è uscito per fare la spesa. La pattuglia della locale Stazione carabinieri l’ha subito intercettato e lo ha arrestato per evasione. L’uomo aveva con sé anche un coltello con la lama lunga 36 centimetri ed è stato anche denunciato per porto abusivo di armi e sottoposto nuovamente ai domiciliari. La Stazione carabinieri ha inoltre avanzato una proposta di aggravamento della misura cui è attualmente sottoposto il 52enne.

© Riproduzione riservata