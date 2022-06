Silenzio elettorale violato a Scicli, scatta la denuncia

Il movimento politico I Centopassi, e il suo portavoce locale, interrompono il silenzio elettorale per attaccare l’amministrazione uscente. Lo denuncia in un comunicato stampa il sindaco di Scicli, Enzo Giannone che ha informato la Prefettura «Un fatto grave, che stavolta non può passare impunito - si legge nella nota del Comune di Scicli - Un post pubblico in cui attacca in maniera vergognosa e anche minacciosa l’amministrazione comunale uscente».

«Abbiamo letto un post social con le solite farneticazioni di un signore che continua a offendere e mistificare la realtà. E lo fa ininterrottamente da cinque anni. Troviamo molto grave che costui interrompa in questo modo il silenzio elettorale e ci riserviamo questa volta di tutelare la nostra onorabilità in tutte le sedi», dice Giannone. «Ancora una volta viene tirata fuori una falsa notizia riferentesi ad atti e procedure di un procedimento urbanistico che vengono però smentiti con nettezza dagli uffici», prosegue il primo cittadino.

