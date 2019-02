Danneggiate cinquecento serre nel ragusano. Bandiera: "Grave emergenza"

L'agricoltura ragusana fa la conta dei danni. Un territorio vastissimo da Ispica ad Acate travolto dalla furia del vento e dal freddo gelido. Oltre cinquecento gli impianti serricoli danneggiati, strutture a tunnel scoperchiate, colture in produzione gravemente compromesse.

Il 50 per cento delle serre distrutte, il 90 per cento delle colture a pieno campo, con i nuovi innesti, strappati via. Solo nel territorio di Ragusa, tra Randello e contrada Eredità, si registrano danni per oltre un milione di euro.

L'assessore regionale Edy Bandiera, dopo un primo sopralluogo, ha voluto incontrare i produttori, le organizzazioni agricole, a palazzo di città ad Ispica. "Non sono venuto a fare passerella o a promettere qualcosa - ha esordito l'assessore regionale - ho accolto l'invito del sindaco di Ispica per capire come poter intervenire per fronteggiare una situazione di vera e propria emergenza".

